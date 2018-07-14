Макрон на зустрічі із Путіним поговорить про Україну, - Reuters

Новини Політика 14.07.2018 - 21:33
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Президенти проведуть зустріч у неділю перед футбольним матчем

Французький президент Еммануель Макрон у неділю, 15 липня 2018 року, у Москві планує поговорити з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним про Україну, а також про Іран та Сирію. Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерело в оточенні президента Франції.

Зазначається, що раніше у Єлисейському палаці офіційно підтвердили, що голова Франції прилетить на фінальний матч чемпіонату світу з футболу, в якому збірна його країни зустрінеться із командою Хорватії, а перед грою проведе переговори з Путіним.

Крім того, джерело агентства стверджує, що Макрон поки не готовий запросити президента РФ на саміт "Групи семи", який 2019 року прийматиме Біаррітц на півдні Франції.

Reuters зазначає, що у Кремлі, коментуючи майбутню зустріч Макрона і Путіна, заявили, що президенти обговорять і майбутні переговори російського президента та американського лідера Дональда Трампа в Гельсінкі.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко повідомляв, що лідери Франції та США Еммануель Макрон і Дональд Трамп в ході зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним будуть обговорювати питання звільнення українських заручників.

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Теги:  Володимир Путін,  Україна,  Еммануель Макрон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС