Макрон про вплив РФ на країни Африки: живлять хижацькі амбіції

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Цю думку підживлюють інші, це політичний проект. Я не дурень, багато інфлюенсерів, які іноді виступають у телевізійних програмах, отримують гроші від росіян. Ми їх знаємо", - заявив Макрон.

За словами президента Франції, низка держав, які хочуть поширити свій вплив в Африці, розповсюджують антифранцузьку пропаганду, щоб нашкодити Парижу, нашкодити її мові.

"Достатньо поглянути на те, що відбувається в Центральноафриканській Республіці або деінде, щоб побачити, що російський проект, який здійснюється там, коли Франція відсунута в бік, - це проект хижацтва", - додав Макрон.