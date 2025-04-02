Макрон вперше прокоментував вирок Ле Пен

Президент Франції Еммануель Макрон вперше прокоментував вирок депутатці Національних зборів Марін Ле Пен, яку судили через справу про розтрату коштів Європейського парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За словами речниці французького уряду Софі Прімас, Макрон "повторив три речі": те, що правосуддя є незалежним;

погрози на адресу суддів є абсолютно неприйнятними;

те, що всі мають право на рівне правосуддя і що закон однаковий для всіх. Ле Пен визнали винною у справі про розтрату Нещодавно Ле Пен, а також вісьмох депутатів Європейського парламенту, визнали винними у розтраті коштів Європейського союзу (ЄС). Згідно з рішенням суду: Ле Пен засуджено до чотирьох років ув'язнення, два з яких є умовними й інші два - під домашнім арештом;

депутатці також призначили 108 тисяч доларів штрафу й заборонили протягом п'яти років брати участь у виборах. Окремо варто додати, що Ле Пен підтримав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Також вирок прокоментував президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп.