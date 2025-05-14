Макрон про військову допомогу Україні: віддаємо все, що виробили у 2025 році

Франція продовжує надавати Україні військову допомогу. Зокрема, українським захисникам відправляють усю зброю, яку виробили у 2025 році.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю TF1 заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Макрон, коментуючи військову допомогу Україні, наголосив, що відчуває величезну повагу і захоплення до українського народу, солдатів і керівництва. Але, водночас, модель французької армії не була розрахована на конфлікти високої інтенсивності на суші.
"Тому ми віддали все, що мали. Ба більше - ми почали виробляти значно більше і значно швидше. Це та сама "економіка воєнного часу", - уточнив президент.
За його словами, Франція не може передати Україні те, чого не має, і те, що необхідно для її власної безпеки.
Макрон нагадав, що його країна передала Україні велику кількість снарядів і самохідні артилерійські установки Caesar, які українська армія визнала дуже ефективними.
"Ми не тільки передали все, що могли, - ми потроїли виробництво. І цього року все, що ми виробляємо, відправляється в Україну. Ми навіть повернули гармати, які раніше продали іншим країнам, щоб передати їх Україні", - зазначив французький лідер.
Він уточнив, що деякі країни в контексті військової допомоги Україні були обмежені політичними міркуваннями - але це не стосується Франції.
Нагадаємо, Франція з початку повномасштабної війни допомагає Україні зброєю. Зокрема, Париж уже передав українським воїнам свої легкі танки AMX-10RC, далекобійні ракети SCALP та інше важливе озброєння.
Також нещодавно Україна отримала від Франції винищувачі Mirage 2000. Це посилило захист українського неба від російських повітряних атак.
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