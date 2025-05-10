Макрон висунув ультиматум Путіну: новий пакет санкцій вже готовий

Як наголосив французький лідер, "коаліція рішучих" має підтримати рішення про безумовне припинення вогню між Росією та Україною.

"І це має бути припинення вогню з можливістю продовження, моніторингу і розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися і це дуже важливо", - сказав президент Франції.

Також, за словами Макрона, має бути механізм запобігання порушенням перемир'я.

"Якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки Україні. Новий пакет санкцій готовий. І в наступні дні будемо вирішувати, разом із США будемо спілкуватися, готуватися", - наголосив він.

Як заявив Макрон, президент США Дональд Трамп зробив "дуже багато важливих кроків" останніми днями для посилення координації між союзниками щодо цього.

"І ми готові висунути цей пакет санкцій у випадку будь-якого порушення припинення вогню", - додав французький президент.