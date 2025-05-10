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Макрон висунув ультиматум Путіну: новий пакет санкцій вже готовий

Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Дмитро Левицький

Якщо Росія погодиться на перемир'я з Україною, то потрібні механізми контролю за припинення вогню та покарання за порушення. Для цього вже підготовано новий пакет санкцій.

Про це на засіданні "коаліції рішучих" заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як наголосив французький лідер, "коаліція рішучих" має підтримати рішення про безумовне припинення вогню між Росією та Україною.

"І це має бути припинення вогню з можливістю продовження, моніторингу і розведення сил довкола лінії контролю. За допомогою всіх, хто хоче приєднатися до коаліції, це буде робитися і це дуже важливо", - сказав президент Франції.

Також, за словами Макрона, має бути механізм запобігання порушенням перемир'я.

"Якщо Росія не погодиться, вона зіткнеться з наслідками додаткових санкцій і посилення підтримки Україні. Новий пакет санкцій готовий. І в наступні дні будемо вирішувати, разом із США будемо спілкуватися, готуватися", - наголосив він.

Як заявив Макрон, президент США Дональд Трамп зробив "дуже багато важливих кроків" останніми днями для посилення координації між союзниками щодо цього.

"І ми готові висунути цей пакет санкцій у випадку будь-якого порушення припинення вогню", - додав французький президент.

Пропозиція про перемир'я між Україною та РФ

Цієї весни США запропонували України та РФ оголосити безумовне перемир'я на 30 днів, щоб після цього досягнути остаточної мирної угоди. Україна погодилася на пропозицію, а Росія ігнорує та висуває умови. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Москва хоче припинення військової допомоги Києву під час перемир'я.

Нещодавно американське агентство Reuters написало, що США та ЄС збираються дати Росії останній шанс для згоди на перемир'я з Україною. Інакше вони запровадять нові жорсткі санкції проти Москви.

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