Макрон виступив проти арешту Путіна, якщо з ним потрібно буде вести переговори

"Якщо за кілька місяців у нас з'явиться вікно для переговорів, питання стоятиме між судом і переговорами, і вам доведеться вести переговори з лідерами, яких ви маєте де-факто, і я думаю, що переговори будуть пріоритетними", - заявив Макрон.

За його словами, за таких умов переговори будуть більш важливими, ніж бажання посадити російського диктатора у в'язницю за воєнні злочини проти України.

Ордер на арешт Путіна

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Володимира Путіна, оскільки він винний у депортації мирного населення України.

Таким чином, главу Кремля можуть заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнають юрисдикцію МКС.

Переговори з Путіним

Варто зауважити, що ще минулого року президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони про неможливість будь-якого діалогу з Путіним.

Водночас, країни Заходу неодноразово обіцяли не вести переговори про Україну без України.