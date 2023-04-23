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Макрон не виключив прихід Ле Пен до влади у Франції та назвав умову

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що глава фракції ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен може прийти до влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Parisien.

"Марін Ле Пен прийде (до влади, - ред.), якщо ми не знатимемо, як відповідати на виклики країни, і якщо ми встановимо звичку брехати або заперечувати реальність", - заявив він.

Макрон наголосив, що йому "не потрібно отримувати уроки" з цього питання, тому що він "двічі переміг її" у другому турі президентських виборів 2017 і 2022 років.

Французький президент додав, що "ніколи не виграє" у Національного об'єднання "у грі найпопулістичніших популістів і демагогів", але завдяки "будівництву реіндустріалізації, екології, порядку і боротьбі за наші суспільні послуги".

"Якщо нам вдасться перемогти в проєкті реіндустріалізації, ми виведемо людей із відчаю, нещастя і гніву. Якщо нам вдасться перемогти в галузі екології, порядку, боротьби за наші громадські послуги, у нас з'являться люди, які повернуться на республіканське поле", - сказав він.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.

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ФранціяЕммануель Макрон