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Макрон не исключил приход Ле Пен к власти во Франции и назвал условие

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что глава фракции ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен может прийти к власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien.

"Марин Ле Пен придет (к власти, - ред.), если мы не будем знать, как отвечать на вызовы страны, и если мы установим привычку лгать или отрицать реальность", - заявил он.

Макрон подчеркнул что ему "не нужно получать уроки" по этому вопросу, потому что он "дважды победил ее" во втором туре президентских выборов 2017 и 2022 годов.

Французский президент добавил, что "никогда не выиграет" у Национального объединения" в игре самых популистов и демагогов", но благодаря "стройкам реиндустриализации, экологии, порядка и борьбе за наши общественные услуги".

"Если нам удастся победить в проекте реиндустриализации, мы выведем людей из отчаяния, несчастья и гнева. Если нам удастся победить в области экологии, порядка, борьбы за наши общественные услуги, у нас появятся люди, которые вернутся на республиканское поле", - сказал он.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что будущая архитектура безопасности Европы должна будет включать и отдельные гарантии для России.

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ФранцияЭммануэль Макрон