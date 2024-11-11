Макрон відвідає футбольний матч "високого ризику" між Францією та Ізраїлем, - RTL

Футбольний матч "високого ризику" між збірними Франції та Ізраїлю на стадіоні "Стад де Франс" цього четверга, 14 листопада, відвідає французький президент Еммануель Макрон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTL.
За словами джерела видання з оточення президента, своєю участю Макрон бажає "продемонструвати повну підтримку збірній Франції, як він це робить у кожному матчі".
Крім того, він також хоче "зробити послання братства і солідарності після неприпустимих антисемітських дій, які відбулися після матчу в Амстердамі цього тижня", сказало джерело.
10 листопада префект поліції Лоран Нуньєс заявив, що матч Франція-Ізраїль у четвер у Сен-Дені пов'язаний із "високим ризиком", додавши, що він хотів би мобілізувати 4000 правоохоронців з цієї нагоди.
Джерело RTL повідомило, що для охорони "Стад де Франс" буде задіяно 2500 поліцейських, ще 2500 правоохоронців охоронятимуть стратегічні об'єкти в Парижі.
Нагадаємо, 7 листопада після матчу "Аякс" (Амстердам) - "Маккабі" (Тель-Авів) на вболівальників з Ізраїлю напали молоді люди, які вигукували пропалестинські гасла.
В Амстердамі поліція розпочала розслідування, затримали понад 60 людей.
Влада Нідерландів тимчасово заборонила проведення в країні мітингів та демонстрацій.
Після цього в Амстердамі група молодих людей переслідувала знімальну групу ізраїльської телерадіокомпанії Kan. Журналістам довелося викликати поліцію.
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