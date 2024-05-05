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Макрон відповів Кремлю на погрози щодо можливої відправки військ в Україну

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Франції Еммануель Макрон зрадів реакції і погрозам Кремля після його заяви про можливу відправку західних військ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макрона в інтерв'ю La Tribune.

Французький лідер зазначив, що стосовно Росії потрібно зберігати стратегію "стратегічної невизначеності", тобто не розкривати плани. Заяви Макрона про те, що він не виключає відправку військ в Україну, є частиною цієї стратегії.

Президент заявив, що безпека європейців поставлена на карту в Україну. 

"Якщо Росія переможе, наступної секунди безпека більше не буде можливою ні в Румунії, ні в Польщі, ні в Литві, ні вдома. Діапазон російських балістичних ракет покриває нас усіх", - сказав він.

Макрон зрадів реакції Кремля на його заяви про відправку солдатів. На його думку, це показує, що стратегія працює.

"Хвилювання Росії показує, що ми маємо рацію, не закриваючи жодних дверей. В іншому випадку це означає, що ми погоджуємося відмовитися від міжнародного порядку, заснованого на законі, а отже, від миру та безпеки", - заявив президент Франції.

 

Ідея Макрона про відправку військ в Україну

Нагадаємо, певний час тому президент Франції Еммануель Макрон неочікувано заявив, що не виключає можливість відправки військ НАТО в Україну. Це викликало жваві дискусії серед партнерів.

Більшість союзників відразу відкинула ідею Макрона, а деякі підтримали його, зокрема, балтійські країни.

У Франції пояснили, що Макрон не мав на увазі безпосередню участь західних військ у бойових діях. Йдеться про допомогу у навчанні чи розмінуванні.

Нещодавно прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков прокоментував заяви Макрона. Він заявив, що з боку Франції "дуже небезпечна тенденція" постійно говорити про можливість свого прямого залучення до війни.

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ФранціяРосійська ФедераціяЕммануель МакронВійна в Україні