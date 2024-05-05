Макрон ответил Кремлю на угрозы по поводу возможной отправки войск в Украину

Французский лидер отметил, что по отношению к России нужно сохранять стратегию "стратегической неопределенности", то есть не раскрывать планы. Заявления Макрона о том, что он не исключает отправку войск в Украину, является частью этой стратегии.

Президент заявил, что безопасность европейцев поставлена на карту в Украине.

"Если Россия победит, в следующую секунду безопасность больше не будет возможно ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни дома. Диапазон российских баллистических ракет покрывает нас всех", - сказал он.

Макрон обрадовался реакции Кремля на его заявления об отправке солдат. По его мнению, это показывает, что стратегия работает."Волнение России показывает, что мы правы, не закрывая никаких дверей. В противном случае это означает, что мы соглашаемся отказаться от международного порядка, основанного на законе, а следовательно, от мира и