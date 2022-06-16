Макрон цитировал Зеленскому гимн Украины, а Шольц рассказал о сломанной традиции

Так, Макрон во время выступления вспомнил словам украинского гимна, отметив, что Украина будет свободной.

"Я хочу процитировать украинский гимн: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Именно эти слова по-особенному звучат в сегодняшнем трагическом контексте. И Украина будет свободной - "Ще не вмерла України і слава, і воля", - сказал Макрон, обращаясь к Зеленскому.

В свою очередь Шольц, говоря о поддержке Украины со стороны Германии, впомнил о поставках оружия.

"Германия давно сломала свою государственную традицию, мы стали поставлять Украине оружие и мы будем делать это и дальше, сколько Украине потребуется", - заявил Шольц, пообещав, в частности, поставки установок "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных налетов.