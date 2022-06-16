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Макрон цитировал Зеленскому гимн Украины, а Шольц рассказал о сломанной традиции

Фото: Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Ирина Гамерская

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о президенту Владимиру Зеленскому о поддержке, процитировав гимн Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь заявил, что традиция его страны сломана и Германия поставляет оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского с европейскими лидерами в Киеве.

Так, Макрон во время выступления вспомнил словам украинского гимна, отметив, что Украина будет свободной.

"Я хочу процитировать украинский гимн: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Именно эти слова по-особенному звучат в сегодняшнем трагическом контексте. И Украина будет свободной - "Ще не вмерла України і слава, і воля", - сказал Макрон, обращаясь к Зеленскому.

В свою очередь Шольц, говоря о поддержке Украины со стороны Германии, впомнил о поставках оружия.

"Германия давно сломала свою государственную традицию, мы стали поставлять Украине оружие и мы будем делать это и дальше, сколько Украине потребуется", - заявил Шольц, пообещав, в частности, поставки установок "Ирис", которые будут защищать целые города от воздушных налетов.

Напомним, сегодня утром в Киев приехали лидеры Франции, Германии, Италии, а также Румынии. Во время пребывания европейских лидеров в Украине дважды звучали сигналы воздушной тревоги. Однако, это не помещало им посетить Ирпень, а также провести встречу с президентом Зеленским.

Ранее РБК-Украина сообщало подробности о ходе визита и основных заявлениях европейских лидеров в Киеве.

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Владимир ЗеленскийЭммануэль МакронОлаф Шольц