Макрон та Трамп обговорять з Путіним питання звільнення українських заручників, - Порошенко

Порошенко на полях саміту НАТО на кожній зустрічі піднімав питання звільнення заручників

Президент Франції Еммануель Макрон та президент США Дональд Трамп у ході зустрічей з президентом Росії Володимиром Путіним обговорюватимуть питання звільнення українських заручників. Про це у ході брифінгу на полях саміту НАТО заявив президент України Петро Порошенко.

"(З Еммануелем Макроном, - ред.) ми ретельно проговорили велику кількість питаннь співпраці, починаючи від військово-технічної співпраці і закінчуючи звільненням заручників. Макрон наголосив, що напевно буде зустріч в неділю з Путіним і питання заручників буде піднято і, сподіваюсь, воно буде піднято у понеділок у Гельсінкі (у ході зустрічі Трампа та Путіна, - ред.)", - заявив Порошенко.

Крім того, Порошенко зазначив, що питання звільнення заручників, зокрема, кримських татар, він обговорював на полях саміту НАТО з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.

"У кожній зустрічі, включаючи зустріч з Ердоганом, яка щойно закінчилася, окремо було наголошено на питанні важливості звільнення кримських татар. Під час всіх зустрічей питання заручників було одним із пріоритетних", - додав він.

Нагадаємо, раніше Порошенко заявляв, що задоволений розмовою з Трампом.