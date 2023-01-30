Макрон та Нетаньяху засудили участь Ірану у війні Росії проти України

Так, лідери провели телефонну розмову ввечері 29 січня.

"Прем'єр-міністр Нетаньяху та президент Франції Макрон різко засудили активну участь Ірану у завданні шкоди невинним цивільним особам в Україні", - сказано у повідомленні.

Окрім того, Нетаньяху подякував Макрону за те, що він розділив скорботу сімей, які втратили близьких під час смертоносного терористичного нападу в Єрусалимі.

Політики домовилися найближчим часом зустрітися в рамках постійного діалогу між Ізраїлем і Францією.

Нагадаємо, 27 січня поблизу синагоги в Єрусалимі чоловік почав стріляти у натовп. Внаслідок інциденту семеро людей загинуло, серед них громадянка України Ірина Ковальова.

Тим часом в Україні не сумніваються, що Іран причетний до виробництва та постачання дронів до Росії.

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