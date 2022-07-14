Макрон спрогнозировал, что война в Украине затянется, и назвал самые сложные периоды

Военный конфликт в Украине продолжится, а самые сложные периоды будут летом и в начале осени.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BfmTV .

После нескольких месяцев войны в Украине Эммануэль Макрон дает свое видение на ближайшие месяцы.

"Мы должны быть готовы к тому, что конфликт будет продолжаться. Лето, начало осени, бесспорно, будут очень тяжелыми", - пояснил он.

Он заверил, что Франция всегда сможет помочь Украине.