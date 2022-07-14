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Макрон спрогнозував, що війна в Україні затягнеться, і назвав найскладніші періоди

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Україна, Четвер 14 липня 2022 17:04
Макрон спрогнозував, що війна в Україні затягнеться, і назвав найскладніші періоди Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Воєнний конфлікт в Україні продовжиться, а найскладніші періоди будуть влітку та на початку осені.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BfmTV.

Після кількох місяців війни в Україні Еммануель Макрон дає своє бачення на найближчі місяці.

"Ми повинні бути готові до того, що конфлікт буде продовжуватися. Літо, початок осені, безперечно, будуть дуже важкі", - пояснив він.

Він запевнив, що Франція завжди зможе допомогти Україні.

Нагадаємо, Еммануель Макрон заявив, що його Франція просуватиме санкції на постачання російського газу, оскільки Франція від нього не залежить.

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