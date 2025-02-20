Макрон скликає політичних лідерів Франції, щоб обговорити Україну

Макрон скликав лідерів партій в Єлисейському палаці сьогодні на 11:00 (12:00 за київським часом) "для зустрічі щодо ситуації в Україні та питань безпеки в Європі ".

Лідери низки політичних сил повідомили, що візьмуть участь у зустрічі з Макроном.

Як пише The Guardian, президент Франції з політичними лідерами зустрічаються, щоб обговорити "екзистенційну загрозу", яку становить Росія.

Варто додати, що вранці французькі ЗМІ процитували прем'єр-міністра Франції Франсуа Байру, який заявив, що "ризик війни ніколи не був таким високим з 1945 року".

Зустріч Макрона з лідерами партій відбудеться після двох зустрічей з європейськими лідерами цього тижня і напередодні його поїздки до Вашингтона. За словами президента США Дональда Трампа, візит Макрона та їх зустріч може відбутися на початку наступного тижня, ймовірно, у понеділок, 24 лютого.