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Макрон, Шольц и Драги все же приедут в Украину, - FT

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 20:47
Макрон, Шольц и Драги все же приедут в Украину, - FT Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Лидеры Франции, Германии и Италии - Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги - все же приедут в Украину в четверг, 16 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Визит европейских лидеров в Киев подтвердили высокопоставленных дипломатов и чиновников в Евросоюзе. Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, чтобы выразить поддержку накануне обнародования заключения Еврокомиссии по поводу статуса кандидата в члены ЕС.

По словам европейских дипломатов, ожидается, что Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата при условии проведения ряда реформ. Но в ЕС до сих пор идут дискуссии о том, когда эти реформы должны быть внедрены - до или после получения статуса кандидата.

Этот визит, по мнению собеседников FT, поможет Украине собрать достаточно поддержки для предоставления статуса кандидата уже сейчас.

Напомним, впервые о визите этого трио в Украину заговорили еще в минувшие выходные. Позже появилась информация, что Макрон, Шольц и Драги приедут в Киев уже 16 июня, но в Германии и Франции эту дату не подтверждали.

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Эммануэль Макрон Марио Драги Визит в Украину Олаф Шольц
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