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Макрон, Шольц і Драгі все ж приїдуть в Україну, - FT

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Україна, Середа 15 червня 2022 20:47
Макрон, Шольц і Драгі все ж приїдуть в Україну, - FT Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Лідери Франції, Німеччини та Італії - Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драгі - все ж таки приїдуть в Україні у четвер, 16 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Візит європейських лідерів в Київ підтвердили високопоставлених дипломатів та посадовців у Євросоюзі. Макрон, Шольц та Драгі планують зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським, щоб висловити підтримку напередодні оприлюднення висновку Єврокомісії щодо статусу кандидата в члени ЄС.

За словами європейських дипломатів, очікується, що Єврокомісія рекомендуватиме надати Україні статус кандидата за умови проведення низки. Але в ЄС досі точаться дискусії щодо того, коли ці реформи мають бути впроваджені - до чи після отримання статусу кандидата.

Цей візит, на думку співрозмовників FT, допоможе Україні зібрати достатньо підтримки для надання статусу кандидата вже зараз.

Нагадаємо, вперше про візит цього тріо в Україну заговорили ще минулими вихідними. Пізніше з'явилася інформація, що Макрон, Шольц та Драгі приїдуть в Київ вже 16 червня, але в Німеччині та Франції цю дату не підтверджували.

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Еммануель Макрон Марио Драги Візит в Україну Олаф Шольц
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