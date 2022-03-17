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Макрон сегодня поговорит с Зеленским и Путиным

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сегодня поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также позвонит сегодня главе Кремля Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на il Fatto Quotidiano.

Как рассказал Макрон во время своей предвыборной пресс-конференции, телефонный разговор с Зеленским и Путиным должен состояться "в ближайшие часы".

Других подробностей французские издания не приводят.

Напомним, ранее Макрон призвал готовить к войне в Европе и пообещал увеличить расходы на оборону Франции.

Добавим, Макрон проводит регулярные телефонные разговоры с президентами Украины и РФ. После последнего разговора с Путиным власти Франции объявили о новых санкциях против РФ.

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Эммануэль МакронВладимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна России против Украины