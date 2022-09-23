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Макрон розповів, як переконати Китай та Індію допомогти зупинити агресію РФ

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П'ятниця 23 вересня 2022 13:53
Макрон розповів, як переконати Китай та Індію допомогти зупинити агресію РФ Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Китай, Індія та інші країни, які поки що не виступають проти війни Росії проти України, можуть за "поважного" підходу до них прийняти аргументи Заходу, що агресію російського диктатора Володимира Путіна потрібно зупинити.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я вірю, що надія є (переконати Китай, індію та інші країни, - ред.). Думаю (при спілкуванні з представниками цих країн, - ред.), ми повинні бути дуже поважними, уникати менторського тону і говорити, що ми" на хорошій стороні історії". Я вважаю, що з наявністю великої поваги, ми могли б спробувати зрозуміти їхню позицію, у що вони вірять, які їхні почуття - і тоді ми зможемо переконати їх", - заявив він.

Французький президент наголосив, що Китай та Індія відрізняються від країн ЄС, але "всі разом, будучи поважними, ми зможемо працювати, тому що на кону - світовий порядок, світ, зміна клімату, продуктова безпека".

Нагадаємо, напередодні Китай, під час засідання Ради безпеки ООН, закликав Київ та Москву до проведення переговорів "без попередніх умов".

Крім того, глава МЗС Китаю Ван І запевнив у підтримці його країни суверенітету та територіальну цілісність України.

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Війна Росії проти України Еммануель Макрон Франція Індія Китай
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