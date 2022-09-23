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Макрон рассказал, как убедить Китай и Индию помочь остановить агрессию РФ

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Пятница 23 сентября 2022 13:53
Макрон рассказал, как убедить Китай и Индию помочь остановить агрессию РФ Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Китай, Индия и другие страны, которые пока что не выступают против войны России против Украины, могут при "уважительном" подходе к ним принять аргументы Запада, что агрессию российского диктатора Владимира Путина нужно остановить.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Я верю, что надежда есть (переубедить Китай, индию и другие страны, - ред.). Думаю (при общении с представителями этих стран, - ред.), мы должны быть очень уважительными, избегать менторского тона и говорить, что мы "на хорошей стороне истории". Я считаю, что с наличием большого уважения, мы могли бы попытаться понять их позицию, во что они верят, каковы их чувства, - и тогда мы сможем убедить их", - заявил он.

Французский президент подчеркнул, что Китай и Индия отличаются от стран ЕС, но "все вместе, будучи уважительными, мы сможем работать, потому что на кону - мировой порядок, мир, изменение климата, продуктовая безопасность".

Напомним, накануне Китай, во время заседания Совбеза ООН, призвал Киев и Москву к проведению переговоров "без предварительных условий".

Кроме того, глава МИД Китая Ван И заверил в поддержке его страны суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Война России против Украины Эммануэль Макрон Франция Индия Китай
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