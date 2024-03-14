Макрон розповідав про намір "відправити хлопців" в Одесу найближчого року, - Le Monde

За даними видання, 21 лютого цього року Макрон заявив, що через напружену ситуацію в війні Росії проти України Франції доведеться відправити військових до України.

"У будь-якому випадку, в найближчому році мені доведеться відправити частину своїх людей в Одесу", - сказав глава Франції.

Вже 26 лютого Макрон відповів на запитання з приймальні на Єлисейських полях про можливість введення західних військ в Україну.

"Нічого не можна виключати як само собою зрозуміле", - відповів президент.

Відправлення іноземних військ в Україну

Нагадаємо наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Однак консенсусу на той момент не було.

Пізніше Макрон уточнив, що війська Франції можуть вирушити в Україну в разі повторного наступу російських військ на Київ або Одесу.

Низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Кая Каллас підтримала ідею Макрона і заявила, що готовність відправити війська в Україну - це сигнал для російського диктатора Володимира Путіна.

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