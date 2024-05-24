Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я під час Олімпіади

За словами Макрона, така позиція Путіна свідчить про те, що він не готовий до перемир'я.

"Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру", - сказав Макрон.

Макрон вважає, що тепер Путін має конкретну пропозицію щодо миру, але відхиляє її.

"Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру", - сказав Макрон.

Пропозиції щодо перемир'я на час Олімпіади

Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував припинити війни у світі на час проведення Олімпійських ігор, які відбудуться у Парижі. Тоді українське керівництво зауважило, що для РФ не діятиме ніяких домовленостей. Щобільше, Росія може скористатись ситуацією для інтенсивнішого захоплення українських територій.

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