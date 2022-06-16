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Макрон рассказал о подробностях визита в Украину

Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Киев в сопровождении министра иностранных дел Франции Катрины Колонны. Они вместе с канцлером Германии Олафом Шольцем и премьером Италии Марио Драги посетят Ирпень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"С Драги и Шольцем мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, а также поедем в Ирпень, где произошли убийства", - заявил Макрон.

Он подчеркнул, что визит трех европейских лидеров очень важен для Украины, Европы и глобальной стабильности.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Отметим, как сообщают СМИ, целью визита Макрона, Шольца и Драги обсуждение предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

Все что известно о визите канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги - в материале РБК-Украина.

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ФранцияЭммануэль МакронВизит в УкраинуВойна России против Украины