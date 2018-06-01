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Интервью

Макрон раскритиковал американские пошлины на сталь и алюминий с ЕС

НовостиПолитика    01.06.2018 - 13:10
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)
Фото: Эммануэль Макрон (president.gov.ua)

Критика звучит также в Германии

Президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал введенные администрацией президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза (ЕС). Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, в телефонном разговоре с Трампом в ночь на пятницу, 1 июня, Макрон назвал введенные США пошлины на сталь и алюминий с ЕС "незаконными" и "ошибкой". Французский президент уверен, что из-за "экономического национализма" пострадают все.

Также Макрон призвал Трампа вести переговоры с ЕС, Китаем и Японией относительно ужесточения правил Мировой организации торговли (ВТО).

Стоит добавить, что министр экономики Германии Петер Альтмаер также предупредил о негативных последствиях пошлин, отмечает агентство новостей AFP. По его мнению, в США они будут "ощутимыми раньше и четче, чем в Евросоюзе.

Его коллега, глава немецкого минфина Олаф Шольц также назвал решение Вашингтона "неправильным" и "незаконным".

"Не лучший день для трансатлантических отношений", - уверен он.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 1 июня 2018 года, США вводят пошлины на сталь и алюминий из Европейского союза, Мексики и Канады.

 

Министр экономики Франции: Европа готова ответить на американские пошлины Трамп сегодня объявит о введении пошлин на сталь и алюминий из Европы, - WSJ
Теги публикации: пошлины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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