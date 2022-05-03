Макрон и Путин провели телефонный разговор. Он длился более 2 часов

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа длилась более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента BFMTV Патрика Соса.

"Телефонный звонок только что закончился, после 02:10 беседы, включая переводы", - отметил он.

Напомним, ранее Макрон подтвердил готовность Франции предоставить гарантии безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения с Российской Федерацией. Он также отметил, что на протяжении своего второго президентского срока намерен работать над восстановлением территориальной целостности Украины.

Кроме того, Макрон обещал усилить военную и гуманитарную помощь для Украины.

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