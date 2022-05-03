ru ua
Вт, 03 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Макрон и Путин провели телефонный разговор. Он длился более 2 часов

Новина українською →
Париж, Вторник 03 мая 2022 15:52
Макрон и Путин провели телефонный разговор. Он длился более 2 часов Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. Беседа длилась более двух часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter корреспондента BFMTV Патрика Соса.

"Телефонный звонок только что закончился, после 02:10 беседы, включая переводы", - отметил он.

Напомним, ранее Макрон подтвердил готовность Франции предоставить гарантии безопасности для Украины в рамках будущего мирного соглашения с Российской Федерацией. Он также отметил, что на протяжении своего второго президентского срока намерен работать над восстановлением территориальной целостности Украины.

Кроме того, Макрон обещал усилить военную и гуманитарную помощь для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Эммануэль Макрон
NEWS
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
69-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Газовый шантаж России. К чему готовятся в Евросоюзе и чего ждать Украине