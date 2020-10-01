ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Макрон і Путін обговорили ситуацію в Карабасі

Четвер 01 жовтня 2020 12:07
Макрон і Путін обговорили ситуацію в Карабасі
Фото: Макрон і Путін (kremlin.ru)
Автор: Андрій Козловський

Президент Франції Емманюель Макрон вдруге за місяць провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Вони обговорили різке загострення обстановки в зоні нагірно-карабаського конфлікту.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

У відомстві відзначили, що в ході розмови було розглянуто взаємодію в форматі Мінської групи ОБСЄ. Путін і Макрон також закликали Азербайджан та Вірменію до якнайшвидшого і повного припинення вогню.

Політики зійшлися на думці, що врегулювати збройний конфлікт можна тільки політико-дипломатичними методами.

Крім того, лідери двох країн обговорили події в Білорусі, однак у Кремлі деталей розмови не уточнюють.

Нагадаємо, раніше Еммануель Макрон заявляв, що врегулювати конфлікт Вірменії та Азербайджану без Росії неможливо.

Крім того, президент Франції заявив, що співпраця з Росією необхідна для досягнення довгострокового миру в Європі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Еммануель Макрон
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся