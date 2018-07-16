Макрон и Путин в ходе встречи в Москве обсудили ситуацию в Сирии

Путин отметил позитивную динамику между Россией и Францией в торгово-экономической сфере

В ходе встречи в Москве (РФ) президенты Франции Эммануэль Макрон и России Владимир Путин обсудили ряд двусторонних вопросов и в частности ситуацию в Сирии. Об этом заявил президент Франции, сообщается на сайте Кремля.

"Мы обсудили целый ряд двусторонних вопросов... В первую очередь ситуацию, которая сейчас сложилась в Сирии. Мы взяли на себя определенные обязательства и осуществили целый ряд мер", - сказал Макрон.

В свою очередь Путин отметил позитивную динамику между Россией и Францией в торгово-экономической сфере.

Он также сообщил, что в ближайшее время должна пройти встреча в рамках большой межпарламентской комиссии.

"Это дает основания полагать, что мы преодолеем все сложности, с которыми сталкивались в предыдущее время, и выйдем на путь позитивного развития многосторонних связей", - заявил президент РФ.

Напомним, ранее в окружении президента Франции сообщали, что Макрон в воскресенье, 15 июля 2018 года, в Москве планирует поговорить с президентом РФ об Украине, Иране и Сирии.