Макрон і Путін під час зустрічі в Москві обговорили ситуацію в Сирії

Путін відзначив позитивну динаміку між Росією і Францією в торгово-економічній сфері

Під час зустрічі в Москві (РФ) президенти Франції Еммануель Макрон і Росії Володимир Путін обговорили низку двосторонніх питань і, зокрема, ситуацію в Сирії. Про це заявив президент Франції, повідомляється на сайті Кремля.

"Ми обговорили цілий ряд двосторонніх питань... Передусім ситуацію, яка зараз склалася в Сирії. Ми взяли на себе певні зобов'язання і вжили цілий ряд заходів", - сказав Макрон.

У свою чергу Путін відзначив позитивну динаміку між Росією і Францією в торговельно-економічній сфері.

Він також повідомив, що найближчим часом має відбутися зустріч в рамках великої міжпарламентської комісії.

"Це дає підстави вважати, що ми подолаємо всі труднощі, з якими стикалися у попередній час, і вийдемо на шлях позитивного розвитку багатосторонніх зв'язків", - заявив президент РФ.

Нагадаємо, раніше в оточенні президента Франції повідомляли, що Макрон у неділю, 15 липня 2018 року, в Москві планує поговорити з президентом РФ про Україну, Іран і Сирію.