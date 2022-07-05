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Макрон провел встречу с Шольцем: что обсуждали

Фото: Макрон провел встречу с Шольцем в Париже (twitter.com/Bundeskanzler)
Автор: Руслан Гаращенко

В Париже 4 июля состоялась встреча лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и Олафа Шольца. Стороны обсудили ряд важных вопросов, включая последующие меры в поддержку Украины.

Об этом заявили в Елисейском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В администрации Макрона рассказали, что в разговоре с Шольцем лидеры подняли, в частности, вопрос о принятии мер на пути к достижению энергетической независимости Европы, проблем обороны и стратегических ресурсов.

Также встречу прокомментировал канцлер ФРГ. Он поблагодарил Макрона за прием.

Напомним, ранее Макрон и Шольц приезжали в Киев на встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Во время визита французский президент заявил, что Париж предоставит Киеву еще шесть дополнительных самоходных артиллерийских установок "Цезарь".

В то же время в Германии пока тормозят передачу Украине вооружений. Сообщалось, что передача обещанного тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.

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