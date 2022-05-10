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Макрон провел переговоры с Орбаном по эмбарго на российскую нефть

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Париж, Вторник 10 мая 2022 19:02
Макрон провел переговоры с Орбаном по эмбарго на российскую нефть Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры обсудили эмбарго в отношении российской нефти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Есть контакты на всех уровнях, чтобы гарантировать глобальную сделку по этому шестому пакету (санкций против России - ред.)", - цитирует агентство представителя Елисейского дворца.

Напомним, последнюю неделю Евросоюз обсуждает шестой пакет санкций против России, в который планируется включить эмбарго на российскую нефть. Венгрия выступает против этого запрета.

Отметим, сегодня прошла встреча Виктора Орбана с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По ее итогам в Венгрии заявили об "определенном прорыве" в переговорах с ЕС по эмбарго на российскую нефть.

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