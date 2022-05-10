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Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту

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Париж, Вівторок 10 травня 2022 19:02
Макрон провів переговори з Орбаном щодо ембарго на російську нафту Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Франції Еммануель Макрон провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Лідери обговорили ембарго щодо російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Є контакти на всіх рівнях, щоб гарантувати глобальну угоду по цьому шостому пакету (санкцій проти Росії - ред.)", - цитує агентство представника Єлисейського палацу.

Нагадаємо, останній тиждень Євросоюз обговорює шостий пакет санкцій проти Росії, в який планується включити ембарго на російську нафту. Угорщина виступає проти цієї заборони.

Зазначимо, сьогодні пройшла зустріч Віктора Орбана з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. За її підсумками в Угорщині заявили про "певний прорив" у переговорах з ЄС щодо ембарго на російську нафту.

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