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Макрон провел очередные переговоры с Путиным: о чем договорились

Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Их переговоры длились около 1,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

В ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине. Как сообщил Елисейский дворец, по этим пунктам руководитель Кремля "подтвердил готовность участвовать".

Напомним, 24 февраля рано утром Путин заявил о проведении спецоперации на территории Украины, фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.

В результате выстрелов из разного вооружения в украинских городах умирает мирное население. Так, сегодня в Харькове погиб по меньшей мере один человек и еще 30 получили ранения.

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Владимир ПутинЭммануэль Макрон