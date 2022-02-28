Макрон провел очередные переговоры с Путиным: о чем договорились

В понедельник, 28 февраля, президент Франции Эммануэль Макрон провел очередной телефонный разговор с Владимиром Путиным. Их переговоры длились около 1,5 часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

В ходе разговора Макрон попросил Путина прекратить удары по гражданскому населению и обеспечить безопасность основных дорог в Украине. Как сообщил Елисейский дворец, по этим пунктам руководитель Кремля "подтвердил готовность участвовать".

Напомним, 24 февраля рано утром Путин заявил о проведении спецоперации на территории Украины, фактически объявил войну Украине и в тот же день российские военнослужащие начали обстреливать украинские города.

В результате выстрелов из разного вооружения в украинских городах умирает мирное население. Так, сегодня в Харькове погиб по меньшей мере один человек и еще 30 получили ранения.