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Макрон провів чергові переговори з Путіним: про що домовилися

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Понеділок 28 лютого 2022 17:34
Макрон провів чергові переговори з Путіним: про що домовилися Фото: президент Франції Еммануель Макрон і Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів чергову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Їхні переговори тривали близько 1,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Під час розмови Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та забезпечити безпеку основних доріг в Україні. Як повідомив Єлисейський палац, за цими пунктами керівник Кремля "підтвердив готовність брати участь".

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці Путін заявив про проведення спецоперації на території України, фактично оголосив війну Україні і в той же день російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.

В результаті пострілів з різного озброєння в українських містах помирає мирне населення. Так, сьогодні у Харкові загинула щонайменше одна людина і ще 30 отримали поранення.

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Володимир Путін Еммануель Макрон
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