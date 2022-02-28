Макрон провів чергові переговори з Путіним: про що домовилися

У понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів чергову телефонну розмову з Володимиром Путіним. Їхні переговори тривали близько 1,5 години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Під час розмови Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та забезпечити безпеку основних доріг в Україні. Як повідомив Єлисейський палац, за цими пунктами керівник Кремля "підтвердив готовність брати участь".

Нагадаємо, 24 лютого рано вранці Путін заявив про проведення спецоперації на території України, фактично оголосив війну Україні і в той же день російські військовослужбовці почали обстрілювати українські міста.

В результаті пострілів з різного озброєння в українських містах помирає мирне населення. Так, сьогодні у Харкові загинула щонайменше одна людина і ще 30 отримали поранення.