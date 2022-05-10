Макрон проведет переговоры с Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть

Президент Франции Эмманюэль Макрон сегодня проведет телефонные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Как заявил министр по европейским делам Клеман Бон, члены ЕС могут прийти к соглашению о запрете всего импорта нефти из России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Думаю, мы могли бы заключить соглашение на этой неделе", - сказал Бон, добавив, что Макрон должен поговорить об этом с Орбаном.
Венгрия является самым большим критиком запланированного эмбарго на российскую нефть.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она добилась прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по этому проекту.
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