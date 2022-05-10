Макрон проведет переговоры с Орбаном по поводу эмбарго на российскую нефть

"Думаю, мы могли бы заключить соглашение на этой неделе", - сказал Бон, добавив, что Макрон должен поговорить об этом с Орбаном.

Венгрия является самым большим критиком запланированного эмбарго на российскую нефть.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в понедельник, что она добилась прогресса в переговорах с Виктором Орбаном по этому проекту.