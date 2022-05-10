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Макрон проведе переговори з Орбаном з приводу ембарго на російську нафту

Фото: президент Франції Емманюель Макрон (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Президент Франції Емманюель Макрон сьогодні проведе телефонні переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Як заявив міністр з європейських справ Клеман Бон, члени ЄС можуть прийти до угоди про заборону всього імпорту нафти з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Думаю, ми могли б укласти угоду на цьому тижні", - сказав Бон, додавши, що Макрон повинен поговорити про це з Орбаном.

Угорщина є найбільшим критиком запланованого ембарго на російську нафту.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила в понеділок, що вона домоглася прогресу в переговорах з Віктором Орбаном щодо цього проекту.

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