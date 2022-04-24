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Макрон против Ле Пен. Во Франции проходит второй тур выборов: все подробности

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Франция, Воскресенье 24 апреля 2022 06:00
Макрон против Ле Пен. Во Франции проходит второй тур выборов: все подробности Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен участвуют во втором туре выборов (Коллаж: РБК-Украина)
Автор: Анна Березина

24 апреля во Франции проходит второй тур выборов президента. Рейтинги накануне голосования пророчили победу действующему лидеру страны. Эммануэль Макрон значительно увеличил отрыв от Марин Ле Пен, хотя в первом туре разница между кандидатами составила менее 5%.

Все подробности президентских выборов во Франции - в материале РБК-Украина ниже.

Второй тур выборов

В воскресенье, 24 апреля, граждане Франции вновь голосуют за кандидатов на пост главы государства.

По результатам первого тура 10 апреля, ни один из претендентов не получил более 50% поддержки. Поэтому было назначено повторное голосование, где участвуют два кандидата с максимальными результатами:

  • действующий президент Эммануэль Макрон - от партии "Вперед, Республика";
  • Марин Ле Пен - от партии "Национальное объединение".

Избирательные участки будут работать с 08:00 (с 09:00 по Киеву). Первые результаты экзит-полов обнародуют после завершения голосования - в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Эммануэль Макрон намерен выступить перед гражданами после окончания выборов в Париже у подножия Эйфелевой башни.

Прогнозы на результат второго тура

В предвыборных опросах Эммануэль Макрон существенно укрепил свои позиции за неделю до голосования.

В прогнозах Ifop его рейтинг поднялся с 53,5% до 55,5% за период 15-21 апреля. Марин Ле Пен за это время потеряла два пункта - с 46,5% до 44,5%.

Макрон против Ле Пен. Во Франции проходит второй тур выборов: все подробности

Фото: рейтинги кандидатов перед вторым туром (ifop.com)

Три соцопроса пророчат победу действующему президенту со средним результатом 56,6%. Исследование Ipsos показало, что Макрон наберет 57,5% голосов, опросы Opinionway и Ifop с 57% и 55,5% соответственно.

Стоит отметить, что во время 2-го тура выборов во Франции в 2017 году Эммануэль Макрон победил с результатом 66,1%. За Марин Ле Пен 5 лет назад проголосовало 33,9% избирателей.

По данным Ipsos Sopra Steria, в 2022 году разрыв между кандидатами может составить 15%.

Макрон против Ле Пен. Во Франции проходит второй тур выборов: все подробности

Фото: уровень поддержки кандидатов на выборах во Франции в 2017 и 2022 годах (twitter.com/EuropeElects)

На дебатах победил Макрон

За 4 дня до голосования кандидаты провели прямые теледебаты. Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен обсудили социальное вопросы, экономику, экологию, спорили о России и войне с Украиной.

Действующий президент раскритиковал свою оппонентку за связи с Кремлем и назвал Россию ее "банкиром". Как известно, партия "Национальное объединение" 8 лет назад брала займ у "Первого чешско-российского банка". Также Макрон вспомнил слова Ле Пен о том, что она считает Крым частью России.

Относительно войны в Украине президент назвал задачей Франции и Европы не допустить еще большей эскалации конфликта. Марин Ле Пен поддержала усилия Макрона по поиску путей к миру в Украине.

В то же время она выступила против эмбарго на энергоресурсы из РФ. Кроме того, кандидат в президенты заявила, что санкции приведут к созданию опасного союза России и Китая.

Согласно опросу телеканала BFMTV, после дебатов наибольшую поддержку зрителей получил Эммануэль Макрон - 59%. За Марин Ле Пен проголосовало 39%, а еще 2% зрителей не смогли определиться.

Результаты первого тура

В первом туре голосования приняли участие 12 кандидатов. Явка избирателей составила 73,7%

С небольшим отрывом победа досталась Эммануэлю Макрону. Голоса распределились следующим образом:

  • Эммануэль Макрон ("Вперед, Республика!") - 27,84%;
  • Марин Ле Пен ("Национальное объединение") - 23,15%;
  • Жан-Люк Меланшон ("Непокоренная Франция") - 21,95%.
  • Эрик Земмур ("Reconquête") - 7,07% голосов;
  • Валери Пекресс ("Республиканцы") - 4,78%;
  • Янник Жадо ("Европа - Экология - Зеленые") - 4,63%;
  • Жан Лассаль ("Résistons") - 3,13%;
  • остальные кандидаты получили менее 3% голосов.

После объявления результатов проигравшие кандидаты призвали поддержать Макрона во втором туре. Об этом объявили Жан-Люк Меланшон, Валери Пекресс, Янник Жадо, Фабьен Руссель, Анн Идальго.

За Ле Пен на втором туре призывал голосовать кандидат от ультраправых Эрик Земмур.

Напомним, Марин Ле Пен заявила о намерении усилить сотрудничество между Россией и НАТО после войны, и она готова помочь с этим.

Ранее стало известно, что прокуратура Франции изучает доклад агентства ЕС, которое обвиняет Ле Пен в присвоении средств.

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