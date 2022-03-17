Макрон призвал быть готовыми к войне в Европе

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил масштабной войны в Европе. Он призвал быть к этому готовыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его предвыборное обращение, которое транслировали ведущие телеканалы Франции, в частности BFM TV .

"Наши силы - единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте", - сказал Макрон.

Президент Франции отметил, что в случае его победы на выборах выделенный бюджет на оборону к 2025 году будет увеличен до 50 миллиардов евро. Сейчас оборонный бюджет составляет 41 млрд евро.

"Мы должны продолжать становиться более гибкими и адаптивными перед лицом новых типов конфликтов: космических, кибернетических, гражданских", - отметил он.