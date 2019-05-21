Макрон призвал Европу принять меры против влияния России, Китая и США

Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне выборов в Европарламент призвал Европу принять меры против "навязчивого" влияния России, Китая и США, заявив, что Евросоюз не может себе позволить роскошь бездействия. Об этом он сказал в интервью 40 региональным французским изданиям, опубликованном во вторник, 21 мая, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Либо мы решим разделиться и станем площадкой, на которой китайцы, россияне и американцы смогут оказывать влияние и вести свою игру, либо мы решим восстановить контроль и быть суверенными", - заявил Макрон.

По словам президента Франции, россияне и американцы "никогда еще так навязчиво" не финансировали партии правого толка. Он также упомянул предполагаемые связи экс-советника Трампа Стивена Бэннона с правыми популистами во Франции.

Макрон назвал предстоящие выборы в Европарламент важнейшими с 1979 года, отметив "экзистенциальные угрозы Евросоюзу".

Президент Франции призвал после выборов принять "основополагающую европейскую конвенцию" и предложил главам государств и правительств, новым представителям исполнительной и законодательной власти вместе с гражданами разработать европейскую стратегию на ближайшие пять лет.

Напомним, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова предупредила об угрозе манипуляции результатами выборов в Европейский парламент со стороны ряда стран, включая Россию.