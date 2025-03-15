Макрон про припинення вогню в Україні: Росія має чітко відповісти

"Росія не справляє враження країни, яка щиро бажає миру. Вона не реагує на пропозиції Сполучених Штатів та України. Вона посилює бойові дії. Президент Путін хоче отримати все, а потім вести переговори", - сказав Макрон.

Він сказав, що зараз "наша стратегія миру завдяки силі" під загрозою. Крім того, на РФ має бути тиск, щоб досягти припинення вогню.

"Якщо ми хочемо миру, Росія повинна чітко відповісти, і тиск має бути чітким, спільно зі Сполученими Штатами, щоб домогтися цього припинення вогню", - заявив глава держави.

Також Макрон подякував президенту України Володимиру Зеленському за те, що він мав мужність виступити з мирною ініціативою з главою Білого дому Дональдом Трампом, а також за те, що "запропонував місячне припинення вогню".

"Заради тривалого миру ми повинні допомогти Україні вистояти, щоб завтра мати сильну армію, яка захищає свою країну, і ми повинні бути готові гарантувати цей мир", - сказав президент Франції, закликавши до "колективної сили".

Зазначимо, що Макрон сьогодні брав участь у саміті союзників України, який відбувся вранці по відеозв'язку. Єлисейський палац повідомив, що зустріч відбулася за ініціативою британського прем'єр-міністра Кіра Стармера і "під головуванням Великої Британії та Франції".