Макрон предложил Путину новый вариант экспорта украинского зерна

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец, об этом в комментарии журналистам заявил глава французского государства.

"В дискуссии, которая состоялась при участии Олафа Шольца (канцлера Германии - ред.) в прошлую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы дать очень четкие рамки для этой операции (по экспорту украинского зерна - ред.)", - заявил Макрон.

Также он добавил, что сейчас крайне важно разрешить эту проблему в ближайшее время.