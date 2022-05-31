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Макрон предложил Путину новый вариант экспорта украинского зерна

Новина українською →
Вторник 31 мая 2022 20:46
Макрон предложил Путину новый вариант экспорта украинского зерна Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил российскому коллеге Владимиру Путину инициировать резолюцию в ООН по разблокировке морского порта в Одессе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Елисейский дворец, об этом в комментарии журналистам заявил глава французского государства.

"В дискуссии, которая состоялась при участии Олафа Шольца (канцлера Германии - ред.) в прошлую субботу, я предложил президенту Путину, что мы выступаем с инициативой резолюции в Организации Объединенных Наций, чтобы дать очень четкие рамки для этой операции (по экспорту украинского зерна - ред.)", - заявил Макрон.

Также он добавил, что сейчас крайне важно разрешить эту проблему в ближайшее время.

Напомним, ранее стало известно, что Путин в телефонном разговоре с Шольцем и Макроном обсудил продовольственный кризис в мире. Глава российского государства поставил условие возобновления экспорта украинского зерна.

Также мы писали, что, по словам главы ОП Андрея Ермака, продовольственный кризис можно предотвратить, если союзники Украины помогут в разблокировке морских портов и ускорят поставки оружия ВСУ.

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