Макрон позвонил Путину. Выразил обеспокоенность Мариуполем

Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным войны России против Украины . Разговор длился более часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Макрон во время переговоров с Путиным выразил свою "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, который российские оккупанты ежедневно бомбят и обстреливают.

Французский лидер попросил главу Кремля принять меры для снятия осады Мариуполя, в том числе прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.

Путин, со своей стороны, в разговоре с Макроном обвинил Украину в якобы "многочисленных военных преступлениях".