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Макрон позвонил Путину. Выразил обеспокоенность Мариуполем

Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Франции Эммануэль Макрон провел сегодня телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным войны России против Украины. Разговор длился более часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Макрон во время переговоров с Путиным выразил свою "крайнюю озабоченность" ситуацией в Мариуполе, который российские оккупанты ежедневно бомбят и обстреливают.

Французский лидер попросил главу Кремля принять меры для снятия осады Мариуполя, в том числе прекратить огонь и открыть гуманитарные коридоры.

Путин, со своей стороны, в разговоре с Макроном обвинил Украину в якобы "многочисленных военных преступлениях".

Напомним, сегодня также состоялся телефонный разговор канцлера Германии с Путиным. Берлин призвал Москву прекратить войну против Украины.

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Эммануэль МакронВладимир ПутинВойна России против Украины