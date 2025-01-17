Макрон поїде до Лівану допомагати у формуванні уряду

Лідер Франції відвідає Бейрут у п'ятницю.

Зазначається, що після перемир'я, досягнутого за посередництва Парижа та Вашингтона у листопаді минулого року між Ізраїлем та підтримуваним Іраном угрупованням "Хезболла", Франція, США та Саудівська Аравія відігравали ключову роль у виході Лівану з політичного кута.

Нещодавно у цій країні був обраний новий президент та з'явився новий прем'єр-міністр.

Разом з Макроном Ліван також відвідає міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро. За словами глава МЗС, за три місяці Париж допоміг Лівану "перейти від ескалації до відновлення та відкрити нову сторінку надії".

"З народною підтримкою, широким внутрішнім консенсусом і міжнародною підтримкою нова влада Лівану може діяти рішуче, щоб відновити державний суверенітет і відбудувати Ліван", - додав французький чиновник.

Джерело в оточенні Макрона повідомило Reuters, що мета поїздки полягала в тому, щоб підкреслити важливість суверенітету Лівану, допомогти провести структурні економічні реформи, які відновлять довіру міжнародної спільноти та забезпечать наявність єдиного уряду, здатного просувати зміни.

Перед візитом президент Франції також провів переговори із наслідним принцом Саудівської Аравії Мохаммедом бін Салманом щодо ситуації в Лівані.

Французькі чиновники висловили оптимізм щодо того, що Ер-Ріяд надасть фінансування та обладнання для зміцнення Збройних сил Лівану.

Ліванська армія наразі прагне зміцнити всю країну та взяти під контроль південні регіони у рамках 60-денного плану перемир'я, згідно з яким ізраїльські війська мають бути виведені з Лівану до кінця січня.