Макрон пояснив, чому армія Франції залишає африканські країни

Він підкреслив, що французька держава допомагала суверенним африканським країнам, проводячи антитерористичні операції проти джихадистів.

"Ми пішли, тому що там були перевороти і тому що ми були там на прохання суверенних держав, які попросили Францію прийти. Однак Франції більше не було місця там, оскільки ми не є помічниками путчистів", - заявив Макрон.

Він додав, що вважає, що Франція не відступає в Африці, а "прозріває і реорганізується".

Зазначимо, що французька держава протягом десяти років брала активну участь у військових операціях у регіоні Сахеля, прагнучи протистояти джихадистським угрупованням, пов'язаним з "Аль-Каїдою" та "Ісламською державою". За цей період у зоні конфлікту загинуло 58 французьких військовослужбовців.

Проте у 2022-2023 роках Франція була змушена завершити свою військову присутність у таких країнах, як Малі, Буркіна-Фасо і Нігер. Це сталося після того, як у цих державах влада перейшла до військових хунтам, які зблизилися з Росією.

Наприкінці грудня французькі війська почали залишати і Чад, а найближчим часом планується виведення контингенту з Сенегалу. Раніше президент Сенегалу заявив, що розміщення іноземних збройних сил несумісне із суверенітетом країни.

"Ми запропонували главам африканських держав реорганізувати нашу присутність. І це добре, тому що світ змінюється, і ми повинні прийняти це нове партнерство з континентом", - заявив французький президент.

Водночас Макрон зазначив, що африканські лідери "забули подякувати" Франції за все, що для них зробила країна починаючи з 2013 року.

"Жоден із них не зміг би керувати суверенною країною без цього втручання. Так що це несерйозно, це прийде з часом", - резюмував він.