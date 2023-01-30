Макрон про постачання винищувачів Україні: немає нічого забороненого

Відповідаючи на запитання про можливі постачання винищувачів України, він відповів, що "в принципі, нічого не заборонено".

При цьому він додав, що військова допомога Україні не має бути "ескалаційною" та "послаблювати французьку армію".

"Ми розглядатимемо це в кожному конкретному випадку", - додав Макрон.

Нагадаємо, у Німеччині вкотре повторюють про неможливість передачі Україні винищувачів, пояснюючи це нібито загрозою ескалації між НАТО та Росією.

Крім того, про можливість передачі авіації Україні заговорили у США та Нідерландах.

Додамо, що радник голови ОП Михайло Подоляк, переговори з союзниками щодо відправлення літаків ідуть, причому у прискореному режимі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.