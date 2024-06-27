Макрон радить французам не обирати до парламенту ультралівих та ультраправих, - AP

Президент Франції Еммануель Макрон порадив громадянам не обирати до парламенту країни ультраправі або ультраліві політичні сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).

Очільник держави зазначив, що політика таких сил розколює суспільство та збільшує ризик політичних "конфліктів і громадянської війни".

За його словами, як ультраправе "Національне об'єднання", так і ліворадикальна "Нескорена Франція", погано реагують на реальні проблеми, адже вони певним чином реагують на них посиленням конфлікту і громадянської війни.

"Коли вам усе набридло, коли повсякденне життя важке, ви можете піддатися спокусі крайнощів, що мають швидкі рішення. Однак рішення ніколи не буде полягати у запереченні інших ", - сказав Макрон.

На думку президента, політика "Національного об'єднання", яку днями детально виклав президент партії Джордано Барделло, "призведе до громадянської війни" та є "програмою зубожіння, адже це кілька тисяч євро прихованих податків щодня і неможливість виплачувати пенсії, а також добре платити працівникам".

Водночас, ліворадикальна партія "Нескорена Франція", зазначив Макрон, заохочує напруженість між громадами у передвиборчих цілях. За його словами, це також означає "громадянську війну", оскільки "звужує людей до їхньої релігійної чи етнічної групи".