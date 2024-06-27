Макрон советует французам не избирать в парламент ультралевых и ультраправых, - AP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press (AP).

Глава государства заявил, что политика таких сил раскалывает общество и увеличивает риск политических "конфликтов и гражданской войны".

По его словам, как ультраправое "Национальное объединение", так и леворадикальная "Непокоренная Франция", плохо реагируют на реальные проблемы, ведь они определенным образом реагируют на них усилением конфликта и гражданской войны.

"Когда вам все надоело, когда повседневная жизнь тяжела, вы можете поддаться соблазну крайностей, которые имеют быстрые решения. Однако решение никогда не будет заключаться в отрицании других", - сказал Макрон.

По мнению президента, политика "Национального объединения", которую на днях подробно изложил президент партии Джордано Барделло, "приведет к гражданской войне" и является "программой обнищания, ведь это несколько тысяч евро скрытых налогов ежедневно и невозможность выплачивать пенсии, а также хорошо платить работникам".

В то же время, леворадикальная партия "Непокоренная Франция", отметил Макрон, поощряет напряженность между общинами в предвыборных целях. По его словам, это также означает "гражданскую войну", поскольку "сужает людей до их религиозной или этнической группы".