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Макрон пообіцяв продовжити підтримку України для посилення її позицій на переговорах

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв продовжувати військову підтримку України для посилення позицій Києва на переговорах із Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова французького президента в інтерв'ю Le Parisien.

Макрон зазначив, що військова підтримка України продовжуватиметься, оскільки "якщо українці стануть слабшими на полі бою, переговорів не буде взагалі або вони проводитимуться на дуже поганих для них умовах".

Президент Франції також підкреслив, що Україна сама вирішить, коли і на яких умовах йти на мир із Росією.

"Лише українці в рамках переговорів, яких поки що немає, вирішуватиме долю своєї території", - додав він.

При цьому французький лідер сказав, що не збирається відмовлятися від своїх посередницьких зусиль і незабаром планує обговорити із президентом Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним ситуацію навколо Запорізької АЕС.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявляв , що майбутня архітектура безпеки Європи має включати і окремі гарантії для Росії.

Пізніше аналітики ISW зазначили, що така заява президент Франції Еммануель Макрон посилила російську інформаційну операцію.

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ФранціяВійськова допомогаВійна в Україні